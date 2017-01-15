أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تشغيل خط غاز جديد لغزة عبر معبر كرم أبو سالم فبراير المقبل

Google+ Print
تشغيل خط غاز جديد لغزة عبر معبر كرم أبو سالم فبراير المقبل تشغيل خط غاز جديد لغزة عبر معبر كرم أبو سالم فبراير المقبل

>غزة (أ ش أ)

قال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود فى السلطة الفلسطينية نظمى مهنا أنه سيتم بدء العمل رسميا لخط الغاز الجديد لسكان قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارى فى شهر فبراير المقبل، موضحاً أن أعمال تركيب وتجهيز الخط مستمرة منذ قرابة الشهرين لإمداد غزة بكميات كافية من الغاز.

وأكد مهنا- فى تصريحٍ لوكالة (معا) اليوم- أن كمية الغاز التى سيتم ضخها لغزة عبر الخط الجديد ستغطى احتياجات سكان القطاع بالكامل، مبيناً أن الكمية التى ستصل من خلاله تتراوح ما بين 450- 500 طن يومياً.

ولفت إلى أن حاجة قطاع غزة لغاز الطهى خلال فصل الصيف تقدر بنحو 300- 320 طن يوميا، فيما ترتفع كمية الاستهلاك إلى 400- 450 طن فى فصل الشتاء.

وشدد على أن إمداد الخط الجديد تم بتمويل وموافقة من الفلسطينية، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامى الحمد الله، لدعم أبناء قطاع غزة.

تقدر كميات غاز الطهى التى تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حالياً بقرابة 10- 13 شاحنة يومياً، أى بمعدل 280 طنا، وفقا للإدارة العامة للبترول بغزة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز فى قطاع غزة محمود الشوا أنه سيتم تركيب مضخة جديدة على خط الغاز سيزيد الكميات الموردة إلى غزة، موضحا أن هناك "موافقة إسرائيلية على تركيب مضخة الغاز الجديدة ونأمل تركيبها فى أقرب وقت".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس