تشغيل خط غاز جديد لغزة عبر معبر كرم أبو سالم فبراير المقبل

غزة (أ ش أ)

قال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود فى السلطة الفلسطينية نظمى مهنا أنه سيتم بدء العمل رسميا لخط الغاز الجديد لسكان قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارى فى شهر فبراير المقبل، موضحاً أن أعمال تركيب وتجهيز الخط مستمرة منذ قرابة الشهرين لإمداد غزة بكميات كافية من الغاز.

وأكد مهنا- فى تصريحٍ لوكالة (معا) الإخبارية اليوم- أن كمية الغاز التى سيتم ضخها لغزة عبر الخط الجديد ستغطى احتياجات سكان القطاع بالكامل، مبيناً أن الكمية التى ستصل من خلاله تتراوح ما بين 450- 500 طن يومياً.

ولفت إلى أن حاجة قطاع غزة لغاز الطهى خلال فصل الصيف تقدر بنحو 300- 320 طن يوميا، فيما ترتفع كمية الاستهلاك إلى 400- 450 طن فى فصل الشتاء.

وشدد على أن إمداد الخط الجديد تم بتمويل وموافقة من الحكومة الفلسطينية، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامى الحمد الله، لدعم أبناء قطاع غزة.

تقدر كميات غاز الطهى التى تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حالياً بقرابة 10- 13 شاحنة يومياً، أى بمعدل 280 طنا، وفقا للإدارة العامة للبترول بغزة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز فى قطاع غزة محمود الشوا أنه سيتم تركيب مضخة جديدة على خط الغاز سيزيد الكميات الموردة إلى غزة، موضحا أن هناك "موافقة إسرائيلية على تركيب مضخة الغاز الجديدة ونأمل تركيبها فى أقرب وقت".