وزير المالية يعلن تثبيت الدولار الجمركى بداية فبراير المقبل

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، اعتزم الوزارة تثبيت سعر الدولار الجمركى بداية من الشهر المقبل، من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية من الشهر الجارى.

وحول أزمة المعاملة الضريبية لفروق العملات، أوضح “الجارحى”، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن هناك لجنة من الوزارة ستجتمع مع لجنة من جمعيات المهنيين، الثلاثاء المقبل، لبحث الأزمة من الناحية المحاسبية والضريبية.

> وكان وزير المالية عمرو الجارحى، أكد أن الوزارة تهدف إلى الوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الجارى.