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وزير المالية يعلن تثبيت الدولار الجمركى بداية فبراير المقبل

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وزير المالية يعلن تثبيت الدولار الجمركى بداية فبراير المقبل وزير المالية يعلن تثبيت الدولار الجمركى بداية فبراير المقبل

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، اعتزم الوزارة تثبيت الجمركى بداية من الشهر المقبل، من خلال حساب متوسط الدولار خلال الشهر الجارى، لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية من الشهر الجارى.

وحول أزمة المعاملة الضريبية لفروق العملات، أوضح “الجارحى”، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن هناك لجنة من الوزارة ستجتمع مع لجنة من جمعيات المهنيين، الثلاثاء المقبل، لبحث الأزمة من الناحية المحاسبية والضريبية.
> وكان وزير المالية عمرو الجارحى، أكد أن الوزارة تهدف إلى الوصول بالدين العام إلى 98% من الناتج المحلى بحلول نهاية العام المالى الجارى.

 

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