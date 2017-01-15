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القوات العراقية تحرر جامعة الموصل

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القوات العراقية تحرر جامعة الموصل القوات العراقية تحرر جامعة الموصل

أرشيفية

استكملت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم الأحد، عملية تحرير جامعة الموصل بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق من قبضة داعش، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.

وأكد قائد عمليات “قادمون يا نينوي” الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، أن قوات الجيش في المحور الشمالي بالساحل الأيسر حررت حي “الكفاءات الثانية”، وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات، وتمكنت من إلتماس مع منطقة القصور الرئاسية شمال شرقي الموصل.

ووصف رئيس قيادة العمليات المشتركة العراقية، الفريق أول طالب شغاتي، تحرير جامعة الموصل بأنها “خطوة إيجابية”، وانتصار جديد على داعش.

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