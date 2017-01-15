موجز أخبار مصر1ظهرا.. الكهرباء: الشبورة وراء انقطاع التيار عن الصعيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انقطاع الكهرباء عن محافظات الصعيد، حيث أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن السبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى محافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، والوادى الجديد، الشبورة المائية الكثيفة، والتى أدت إلى خروج دائرتين شمال الجيزة سمالوط، وكريمات سمالوط، فى تمام الساعة 6.36 صباح اليوم الأحد.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار للساعة 1 ظهرا..

أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن السبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى محافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، والوادى الجديد، الشبورة المائية الكثيفة، والتى أدت إلى خروج دائرتين شمال الجيزة سمالوط، وكريمات سمالوط، فى تمام الساعة 6.36 صباح اليوم الأحد.

قال السفير خالد عزمى، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، إن مصر لها دور هام ويلقى تقدير كبير من دول العالم لخبراتها الطويلة فى جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن القاهرة على تواصل مع القوى الدولية والإقليمية للتباحث حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولى والتعامل بشكل جدى مع تلك التحديات التى تواجه دول العالم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الحسينى رشاد الحسينى دسوقى، وتغريمة 5 آلاف جنيه حضورياً، والمشدد 10 سنوات غيابيا للمتهم رامى كمال عبد الستار سليمان، وغرامة 5 آلاف جنيه، كما قضت بمصادرة المضبوطات والزامهم بالمصاريف الجنائية فى" أحداث عنف المطرية".

وصل مطار القاهرة الدولى قبل قليل، ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن حملة "مصر بتناديك" لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، لافتا إلى أن المرحلة التى نمر بها تلزمنا بذلك .

وأضاف وزير القوى العاملة، فى كلمته خلال احتفالية تدشين حملة التوعية بالحقوق والواجبات فى العمل "مصر بتناديك"، أن مصر بحاجة لتكاتف الجميع لتخطو للأمام، قائلا، "الجميع يعلم المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، خاصة فى المجال الاقتصادى، وكفانا سلبية، الفقير مش بيشتكى والقادر هو من يشتكى".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الاثنين، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

انطلقت صباح اليوم الأحد اجتماعات المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالقاهرة والذى يعقد تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكرى ويستمر لمدة يومين.

ويشارك فى الاجتماعات كبار المسئولين فى 35 دولة من بينها الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وممثلو الاتحاد الأوروبى، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بموضوعات الإرهاب.

ألقت سيدة بنفسها من شرفة منزلها، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بسبب خلافات زوجية، ما أدى إلى إصابتها بكسور فى أماكن مختلفة بالجسد ونزيف بالمخ.

تحدث نجم هوليوود والمخرج السينمائى بن أفليك فى لقاء مع صحيفة الموندو الإسبانية عن موقفه السياسى من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقال إن السياسة تؤثر بشكل أو بآخر على شعبية الممثل "هذا صحيح ولكن عائلتى سياسية وتعلمت منها أن أكون مسئولا عن رأيى السياسى لتحقيق العدالة والمساواة".

أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة للكبارى على النيل وفروعه، بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات جنيه، منها كوبرى ومحور جرجـا على النيل بتكلفة 497.5 مليون جنيه، وكوبرى ومحور كلابشة على النيل بأسوان بتكلفة 650 مليون جنيه.

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، فتح طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وأسيوط الغربى بعد تلاشى الشبورة تدريجيا.

كانت إدارة المرور أغلقت الطرق، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من بنى سويف باتجاه القاهرة والعكس.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.6 مليار جنيه بعد مرور ربع ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 633،301 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

فى الفترة الماضية، وقعت العديد من الحرائق فى المبانى السكنية داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة ناتجة عن سوء استخدام أسطوانات البوتاجاز، لذا يقدم "اليوم السابع" الإرشادات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية لكيفية العناية بتلك الأسطوانات.

فى رسالة طمأنة للأمهات والآباء، قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن المخزون الاستراتيجى لألبان الأطفال المدعمة بـ1008 منافذ بـ27 محافظة يكفى 10 أشهر من اللبن المخصص للأطفال من سن يوم إلى 6 أشهر"اللبن الأحمر" و11 شهرا من اللبن المخصص للأطفال من سن 7 إلى 12 شهرا" اللبن الأزرق".

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد مع الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، لمتابعة موقف المشروعات المتعلقة بقطاع النقل من الطرق والكباري ومترو الأنفاق والسكك الحديدية.

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة انتهت من العقد الخاص بأعمال الإنشاءات الذى يعد احد أهم عقود مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، وواحد من العقود الـ 4 التى سيتم توقيعهم مع شركة "روس آتوم" الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، اليوم الأحد، طريق إسكندرية الصحراوى أمام البوابات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من إسكندرية اتجاه القاهرة لحين انقشاع الشبورة.

تهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور قائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية منعا لحوادث الطرق بسبب ظهور شبورة كثيفة بكافة المحاور وذلك منعا لنزيف الأسفلت ووضعت 10 إرشادات لتفادى الحوادث منها.

أكد المهندس جمال عبدالرحيم ،رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إعادة التيار لجميع محافظات الصعيد، بعد انقطاع استمر أكثر من ساعة ونصف، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ووجود شبورة مائية تسببت فى انقطاع التغذية.