اللواء كامل الوزير: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خلال 6 أشهر

كتب محمد شعلان

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن عملية تطوير ورفع كفاءة 45 منطقة عشوائية فى القاهرة والجيزة والقليوبية تتم للمناطق الأقل خطورة وغير آيلة للسقوط، مشيرا إلى وجود 78 قرية أخرى على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من عملية تطويرها بالمرافق ورصف الطرق.

وأشار "الوزير" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير الـ45 منطقة خلال 6 أشهر، مضيفا "الدولة توفر لأهالى المناطق الخطرة مساكن بديلة لحين بناء وتسلم وحداتهم السكنية الجديدة".

ووعد "الوزير" المواطنين بسماع أخبار جيدة قريبا، قائلا :"هناك العديد من المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالى، مؤكدا أن المشروعات التى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها وفرت فرص عمل لـ2 مليون مهندس وفنى وعامل من شركات وطنية.