وفاة مواطن برأس الخيمة اصطدمت مركبته بصهريج مياه

لقي شاب مواطن يدعي ( ع . ص . ع ) 21 عاماً، مصرعه فجر اليوم، نتيجة اصطدامه المفاجئ بصهريج مياه ( تنكر المياه ) كان يسقي الزرع على جانب الطريق، أثناء سيره في طريق ( المطار ) برأس الخيمة.

وصرح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى أن سائق المركبة (المتوفى) كان يقود مركبته على طريق المطار برأس الخيمة، وتفاجأ بوجود ناقلة صهريج المياه تقف أمامه على الطريق لتسقي الزرع، وحاول تقليل السرعة، وتجنب الاصطدام بها، ولكن محاولته باءت بالفشل نتيجة للسرعة الزائدة، فتدهورت مركبته عن مسارها الصحيح مصطدمة بالصهريج .

وأكد أنه وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث، وتم نقل السائق لأقرب مستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة عند وصوله للمستشفى.

وتقدم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بخالص العزاء و صادق المواساة إلى أسرة المتوفى داعياً الله أن يلهم أهله و ذويه الصبر والسلوان، وأن يخفف عن أسرته هذا المصاب الجلل.

وناشد كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانتباه، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.