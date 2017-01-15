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بالصور.. بضغطة زر.. وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال

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بالصور.. بضغطة زر.. وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال بالصور.. بضغطة زر.. وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال

>كتب بيتر إبراهيم

اخترع نجار ألمانى يدعى كليمانس بيميك وسيلة لمنع الحمل للرجال، بكبسة زر، يقول إنها مؤقتة وآمنة وسهلة الاستخدام عن طريق إدخال قطعة متناهية الصغر يتم ربطها جراحياً بقناة الرجل المنوية وتعمل على منع وصول الحيوانات المنوية إلى سائل القذف.

 

ووفقا لجريدة "تيلجراف" فإن بيميك تقدم للحصول على براءة اختراع عام 2000، وبدأت الإجراءات بالفعل العام الماضى بعد أن جرب الجهاز على نفسه وثبتت فعاليته، ويخطط بيميك لطرح منتجه فى الأسواق خلال صيف 2018، كما حصل الاختراع على استثمارات تفوق الـ600 ألف يورو.

ويقوم "زر الحيوانات المنوية"، على إدخال صمام متناهى الصغر إلى القناة المنوية يقوم بفتحها وإغلاقها عند الضغط على زر يتم إدخاله أيضا إلى كيس الصفن المحيط بالخصيتين، تحت الجلد مباشرة فيكون الفتح والإغلاق من خلال الضغط على الجلد، وعند إغلاقه يقوم الصمام بتحويل مسار الحيوانات المنوية ومنعها من الوصول إلى سائل القذف، فيجعل الرجل عقيما بشكل مؤقت.

 

كما يعمل زر الحيوانات المنوية بالضبط مثل عمليات قطع القناة المنوية إلا أنه لا يعمل بطريقة القص والربط، ويكون مؤقتا ويمكن العودة عنه بفتحه فى أى وقت. ويتكون من مادة تدعى البوليمرات الطبية الآمنة للزراعة فى جسم الإنسان، وذلك وفقا للتقرير.

ويضيف التقرير أن الصمام يمكن أن بقى مغلقا لمدة أقصاها 3 أشهر بأمان تام، دون أى خطر من انسداد القناة المنوية، ويمكن أن يبقى بداخل الجسم وأن يؤدى وظيفته بفعالية مدى الحياة، دون أى مضاعفات.

 

ولم يتم اختبار الجهاز سوى على شخص واحد هو بيميك نفسه، الذى جرب زراعة صمامين مختلفين فى جسده وقام باختبارهما وإجراء التعديلات لمدة ست سنوات، وحين قام بفحص عدد الحيوانات المنوية الناتجة بعد فتح الصمام، وجد بيميك أن زر الحيوانات المنوية لم يؤثر عليه مطلقا، وهو يسعى الآن لضم 25 رجلا لفريقه البحثى من أجل اختبار الجهاز الذى ينوى طرحه بشكله النهائى فى الأسواق خلال صيف 2018.


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