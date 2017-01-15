كهرباء المنيا: انقطاع التيار لم يستمر أكثر من 120 دقيقة بسبب الشبورة

المنيا – حسن عبد الغفار

قال مسئول بشركة كهرباء مصر الوسطى التى تغطى 5 محافظات هى المنيا، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد، إن مدة انقطاع الكهرباء فى المنيا لم تتجاوز 35 دقيقة، مضيفا أن التيار الكهربائى عاد لمحافظات الوجه القبلى، بعد أن تسببت الشبورة الصباحية الكثيفة فى انسحاب الجهد عن محطات الصعيد، مؤكداً أن الانقطاع لم يستمر أكثر من 120 دقيقة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أعلن أنه فى تمام الساعة 6:36 من صباح اليوم الأحد، فصلت دائرتى شمال الجيزة / سمالوط، والكريمات/ سمالوط جهد ٥٠٠ ك.ف.، وذلك بسبب الشبورة الصباحية الكثيفة، مما أدى إلى انسحاب الجهد عن محطات الوجه القبلى، وتم إعادة التيار الكهربائى لمحافظات الوجه القبلى فى تمام الساعة 8:15.