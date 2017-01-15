بالصور.. ضبط أسلحة نارية و6 مخازن بضائع مهربة ببورسعيد

المراسل: جمال نوفل

شنتت مديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة استهدفت مناطق الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة، عن ضبط “السيد.أ.ا”، 41 عاما، والمدعو “السيد.ب.ج”، 42 عاما، وكلاهما يعمل صياد ومن ذوي المعلومات الجنائية وبحوزة كل منهما سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، وتحرر المحضر رقم 849 جنايات الزهور، والمحضر رقم 149 جنايات الجنوب.

كما تم ضبط 6 مخازن بها بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بمنطقتي المناصرة والجرابعة وتم تحرير محاضر الضبط والتحفظ على المضبوطات بمخازن جمارك بورسعيد تحت تصرف النيابة.

ونفذ المشاركون بالحملة (470) حكما متنوعا، وفحص (76) شقة مفروشة، منهم (18) شقة عدم إخطار، وضبط (2) كافتيريا بدون ترخيص، وتحرير 6 قضايا تموينية، وضبط (1598) مخالفة مرورية متنوعة.

شارك في الحملة التي ترأسها اللواء زكي صلاح، مدير الأمن، كل من : إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء إبراهيم الديب، وفرع الأمن العام برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، وكافة الجهات المعنية بالمديرية.