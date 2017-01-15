النيابة الإدارية في الشرقية تقرر وقف 19 متعاقدًا بمديرية الصحة عن العمل

قررت النيابة الإدارية بالزقازيق، برئاسة المستشار محمد حسين، وبإشراف المستشار علي رزق رئيس الهيئة، وقف تعاقد 19 شخصًا مع مديرية الصحة بالشرقية عن العمل.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد أشرف، رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، عن قيام عدد من الموظفين بمديرية الصحة، صدر حكم بحسبهم، لقيامهم بإضافة أسماء 19 متعاقداً بالتزوير دون التعاقد مع الجهات الرسمية لمدة 3 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية، أن التعيين جاء من خلال دفع رشاوي لعدد من الموظفين بمديرية الصحة، حيث تم تعيين 19 متعاقد دون وجه حق، وذلك في القضية رقم 574 في غضون سنة 2014 .