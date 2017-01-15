أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النيابة الإدارية في الشرقية تقرر وقف 19 متعاقدًا بمديرية الصحة عن العمل

Google+ Print
النيابة الإدارية في الشرقية تقرر وقف 19 متعاقدًا بمديرية الصحة عن العمل النيابة الإدارية في الشرقية تقرر وقف 19 متعاقدًا بمديرية الصحة عن العمل

أرشيفية

قررت النيابة الإدارية بالزقازيق، برئاسة المستشار محمد حسين، وبإشراف المستشار علي رزق رئيس الهيئة، وقف تعاقد 19 شخصًا مع مديرية الصحة بالشرقية عن العمل.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد أشرف، رئيس النيابة الإدارية بالزقازيق، عن قيام عدد من الموظفين بمديرية الصحة، صدر حكم بحسبهم، لقيامهم بإضافة أسماء 19 متعاقداً بالتزوير دون التعاقد مع الجهات الرسمية لمدة 3 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية، أن التعيين جاء من خلال دفع رشاوي لعدد من الموظفين بمديرية الصحة، حيث تم تعيين 19 متعاقد دون وجه حق، وذلك في القضية رقم 574 في غضون سنة 2014 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا