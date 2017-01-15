بالصور..شفاء أول مريضة تُعالج بعقار جديد مُذيب للجلطات بمستشفى جامعة بنى سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أعلنت مستشفى جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، عن شفاء أول مريضة تعالج بعقار rTPA المذيب للجلطات.

وأكد الفريق الطبى المُتابع للحالة التي يحدث لها تحسن بشكل كامل نتيجة الحقن بثلاث ساعات بعد أن كانت تعاني من شلل كامل في الجانب الأيسر من الجسم، موضحًا أن هذا العلاج تقدمه المستشفى الجامعي للمرضى كأول مستشفى في محافظة بني سويف تقوم بإستخدامه وتقديمه لمرضى الجلطات المخية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي والدكتورهشام بشرى مدير المستشفى الجامعي، وإستكمالآ لدور كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي في تقديم الخدمة المتميزة التي يُقدمها جميع الأقسام والأطباء بالمستشفى، وإهتمام هيئة التمريض بالمرضى والعناية بهم.