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«محرز» يحمل آمال الجزائر في بطولة الأمم الإفريقية

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«محرز» يحمل آمال الجزائر في بطولة الأمم الإفريقية «محرز» يحمل آمال الجزائر في بطولة الأمم الإفريقية

محرز

سيخوض رياض محرز، مباراته الأولى منذ فوزه بجائزة أفضل لاعب كرة قدم إفريقي عندما يقود الجزائر لمواجهة زيمبابوي في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وسيحمل محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي آمال الجزائر في الفوز باللقب القاري لأول مرة منذ 1990 ، لكن الطريق لن يكون سهلا في ظل وجود تونس والسنغال في المجموعة الثانية أيضًا.

وأكد محرز، أن جميع الفرق تمتلك فرصة للفوز بكأس افريقيا لكن يجب تقديم المطلوب لذلك على أرض الملعب، مضيفا أن الجزائر تمتلك فريق جيد قادر علي تحقيق اللقب.

وأختير “محرز” كأفضل لاعب إفريقي في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما قاد ليستر للفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة بالموسم الماضي.

في الوقت نفسه، عينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)، الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا لإدارة مباراة “الجزائر وزيمبابوي”، على أن يساعده كل من جون كلود بيروموشاهو من بوروندي وأبو بكر دومبويا من غينيا.

 

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