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مواصلات الإمارات تكرم 599 سائقا متميزا

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مواصلات الإمارات تكرم 599 سائقا متميزا مواصلات الإمارات تكرم 599 سائقا متميزا

قال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات إن مراكز النقل المدرسي تخطت مؤشرات أداء السلامة المتعلقة بالحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من عام 2016 بنسبة 78 بالمائة كما حققت مراكز النقل والتأجير تجاوزا على المؤشرات بنسبة 300 بالمائة وهي نتائج إيجابية أدت إلى تحقيق انخفاض لافت في عدد الحوادث المرورية .

وأكد في كلمة له خلال حفل تكريم السائقين المتميزين الفائزين بالدورة الثانية من مبادرة النقاط البيضاء التي تنظمها مواصلات الإمارات أمس في قصر الثقافة بالشارقة .. حرص المؤسسة على تحقيق سعادة المنقولين عبر مراكز النقل من خلال ضمان سلامتهم وتوفير خدمات متميزة تلبي توقعات المتعاملين من المؤسسات والأفراد وتتفوق على احتياجاتهم مشيدا بالتميز الذي يتحلى به سائقو المؤسسة الأمر الذي جعل منهم قدوة لزملائهم السائقين وعنصر تحفيز للمزيد من التنافس الخلاق فيما بينهم .

وشمل التكريم 599 سائقا متميزا إلى جانب رعاة البرنامج والإدارات المساندة .

وأضاف الجرمن أن السعي نحو التميز أصبح نهجا أساسيا لدولة الإمارات في طريقها نحو الريادة بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق أعلى مستويات السعادة والتقدم والأمان وبناء حياة كريمة تليق بالمواطنين والمقيمين في وطن الخير .

وهنأ السائقين المكرمين وأثنى على جدهم في أداء مهامهم الوظيفية والتزامهم بالسلوك المهني المتميز والتقيد بأنظمة السلامة والقواعد المرورية المعتمدة والعمل على خلو سجلاتهم من أية أو مخالفات مرورية أو ملاحظات إدارية أو ميدانية .

وكشف عن عزم المؤسسة تكريم مشرفي ومشرفات النقل والسلامة أيضا من خلال إطلاق مبادرة النقاط الذهبية نظير جهودهم في دعم منظومة السلامة الأمر الذي يترجم إدراك المؤسسة لأهمية دورهم الذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن أهمية دور السائقين.
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