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حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الواجب والانسانية

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حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الواجب والانسانية حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الواجب والانسانية

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في شهداء الواجب والإنسانية من أبناء الوطن الذين ارتقوا شهداء عند ربهم أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني حيال أطفال ولاية قندهار في جمهورية أفغانستان وتقديم المساعدات لهؤلاء الأطفال اليتامى من أبناء الشعب الافغاني الصديق.

فقد قام سموه صباح اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد الشاب عبدالله محمد عيسى الكعبي في منطقة الفوعة في مدينة العين حيث أعرب سموه لأهل وذوي الفقيد عن صادق عزائه ومواساته راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في جنات النعيم.

كما زار سمو ولي عهد دبي مجلس عزاء الشهيد محمد علي محمد زينل البستكي في مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي اذ أعرب سموه لذوي وأقارب الفقيد عن صادق عزائه ومواساته مبتهلا الى الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وإلى ذلك فقد زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مجلس عزاء الشهيد عبد الحميد سلطان الحمادي في مدينة شخبوط في أبوظبي حيث قدم صادق عزائه ومواساته لذوي وأقارب الفقيد راجيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن اعتزازه بهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين قضوا وضحوا بحياتهم في سبيل خدمة الناس وتقديم العون والمساعدة إلى أطفال فقدوا عائلاتهم جراء الحرب والأعمال الارهابية المقيتة في أفغانستان.

وأكد سموه إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تفتخر بشهداء الوطن والواجب والإنسانية في أي مكان وفي أي زمان يلاقون وجه ربهم الأعلى لأنهم رسل محبة وخير لايبتغون من وراء عملهم إلا مرضاة الله جل وعلا وإعلاء راية الوطن وترسيخ سمعة دولتنا على خارطة العطاء الإنساني والخير الذي لاينضب مادامت هناك حياة في عروق عيال زايد تنبض.
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