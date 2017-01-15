«الخدمة الوطنية» تطلق حملة تعريفية حول تجارب الموظفين والطلبة ممن أدوا الخدمة

أطلقت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة حملة تعريفية عبر وسائل الاعلام المختلفة لابراز تجربة شباب الوطن من موظفين وطلاب ممن انهوا المدة القانونية الكاملة للخدمة الوطنية والاحتياطية وعادوا الى الالتحاق بوظائفهم وجامعاتهم.

وتسلط الحملة التي تبدأ عبر المحطات التلفزيونية المحلية ومنصات التواصل الإجتماعي الضوء على تجربة الموظفين والطلاب خلال فترة تأديتهم الخدمة الوطنية والاحتياطية وما اكتسبوه من نتائج وخبرات عملية مختلفة من قانون الخدمة الوطنية انعكست ايجابا على حياتهم المهنية والدراسية.

واختارت الحملة عينة عشوائية من هؤلاء الموظفين والطلاب في فقرات تلفزيونية انتجت لاول مرة يتحدثون فيها عن تجربتهم الشخصية في الخدمة الوطنية والاحتياطية وتأثيرها الايجابي على أدائهم في عملهم بعد عودتهم الى وظائفهم في المؤسسات الحكومية وشبه حكومية والخاصة والجامعات داخل الدولة وخارجها.

وتركز فكرة الفقرات التلفزيونية على تصوير الموظفين والطلاب في أماكن عملهم ومقاعد دراستهم والأستماع إلى تجاربهم الشخصية والتأثير الإيجابي على أدائهم منذ إنهائهم الخدمة الوطنية والإحتياطية.

وتقدمت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بمناسبة اطلاق الحملة بجزيل الشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين وجميع الشخصيات التي ساهمت في إنجاز هذه الحملة وذلك لتسهيلهم مهمة التصوير والإنتاج في مواقع العمل والدراسة.