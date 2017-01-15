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دعوى مستعجلة لإعفاء سيارات مرضى الهيموفيليا من الرسوم الجمركية

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دعوى مستعجلة لإعفاء سيارات مرضى الهيموفيليا من الرسوم الجمركية دعوى مستعجلة لإعفاء سيارات مرضى الهيموفيليا من الرسوم الجمركية

القضاء الإداري

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام الدولة بإصدار قرارات لإعفاء سيارات مرضى الهيموفيليا من الرسوم الجمركية، وإنشاء مستشفى تخصصي وكذلك دعم الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض.

على سند من القول : أن مرض الهيموفيليا مرض نادر في الدم وقد يؤدي إلى نزيف داخلي ومفاجئ وإلى إصابة الأعضاء إضافة إلى مشكلات جسدية عدة قد تنتج عنه وصولا إلى الوفاة علماً أنه في حال الإصابة به تحصل مشكلات لدى المريض تؤدي إلى الإصابة بجروح نتيجة عدم تدفق الدم بالشكل المناسب ، وأن جميع المصابين بهذا المرض معرضون للنزيف الحاد والنزيف الداخلي العميق ونزيف العضلات العميقة مما يؤدي إلى تورم وآلم شديد في المفاصل أو نزيف بالمخ وهي حالة طبية طارئة ناجمة عن تراكم الضغط داخل الجمجمة.

ويمكن أن يسبب الغثيان وفقدان الوعي، تلف المخ، والموت ويعرض المريض به كذلك لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد، كما هو الحال في تعاملها مع العقاقير شائعة الاستخدام، والتبرع بالدم وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه .

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