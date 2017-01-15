منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «مالي»

يخوض منتخب مصر لكرة القدم، مرانه الثانى فى الجابون، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً ، استعدادًا لمواجهة مالى بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك فى مستهل مشوار الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط حالة من التركيز والإصرار من اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث فى رحلة البحث عن اللقب الغائب.

ومن المقرر أن يعقد كوبر، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مع البعثة الإعلامية المرافقة لمنتخب مصر في الجابون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

ومن المنتظر أن يتحدث كوبر، عن آخر استعدادات الفراعنة لمواجهة مالي، وعن آماله وطموحاته في المسابقة الإفريقية.

فيما كشف أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر جاهز بنسبة 100% للبطولة، حيث كان اللاعب يعانى إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها مع الأهلى قبل أن يتم ضمه لمعسكر المنتخب ويشفى من الإصابة.