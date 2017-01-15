أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «مالي»

Google+ Print
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «مالي» منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة «مالي»

تدريبات الوطني

يخوض منتخب لكرة القدم، مرانه الثانى فى الجابون، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً ، استعدادًا لمواجهة مالى بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك فى مستهل مشوار الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط حالة من التركيز والإصرار من اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث فى رحلة البحث عن اللقب الغائب.

ومن المقرر أن يعقد كوبر، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مع البعثة الإعلامية المرافقة لمنتخب مصر في الجابون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

ومن المنتظر أن يتحدث كوبر، عن آخر استعدادات الفراعنة لمواجهة مالي، وعن آماله وطموحاته في المسابقة الإفريقية.

فيما كشف أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر، أن أحمد حجازى مدافع منتخب مصر جاهز بنسبة 100% للبطولة، حيث كان اللاعب يعانى إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها مع الأهلى قبل أن يتم ضمه لمعسكر المنتخب ويشفى من الإصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه