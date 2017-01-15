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تعليم قنا: بروتوكول تعاون مع الأمن لتأمين لجان الامتحانات بمناطق الثأر

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تعليم قنا: بروتوكول تعاون مع الأمن لتأمين لجان الامتحانات بمناطق الثأر تعليم قنا: بروتوكول تعاون مع الأمن لتأمين لجان الامتحانات بمناطق الثأر

>قنا – هند المغربى

قال عزت بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن قنا والمستشار العسكرى لمحافظة قنا لتأمين كافة لجان الامتحانات بمختلف مراكز المحافظة والقرى والنجوع.

 

وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تواجد قوات الأمن ملحوظ بشكل قوى خلال تأمين عملية امتحانات نصف العام الدراسى التى بدأت اليوم لمراحل تعليمية مختلفة، شاكرا المجهود المقدم من كافة الجهات الأمنية المسئولة بإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، والعميد محمد هندى رئيس المباحث الجنائية.

 

وأشار إلى أن قوات الأمن تتواجد بقوة فى مناطق الخصومات الثأرية ومنها جزيرة الطوابية، والتى تواجدت قوات الأمن بها بمحيط كافة اللجان، لافتا إلى أنه لم يعترض أى من المراقبين فى أداء عملهم فى هذه المناطق قائلا: "ده واجب قومى يقدمه المدرسون فى خدمة وطنهم".


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