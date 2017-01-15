انطلاق بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم بمسقط مساء الغد

تنطلق بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم بسلطنة عمان مساء غد الاثنين، ويستهل منتخب سلطنة عمان العسكرى لكرة القدم اليوم، مشواره فى بطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم 2017م بلقاء مع منتخب غينيا فى أولى مباريات البطولة، التى تستضيفها السلطنة بمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية.

وقال المقدم خالد بن على الجابرى مدير الرياضة العسكرية بالإنابة ومدير البطولة نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن السلطنة أكملت استعداداتها لاستضافة البطولة التى سيقام حفل افتتاحها بمجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر تحت رعاية شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان وبحضور عدد من الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى وعدد من منتسبى وزارة الدفاع وأسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطانى العمانى وشرطة عمان السلطانية ورؤساء الأركان فى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وجمع من المهتمين بالشأن الرياضى.

جاهزية كل المرافق..

وأكد الجابرى أن كل المنشآت الرياضية والمرافق الفندقية الخاصة بإقامة الوفود والمراكز الإعلامية والطبية جاهزة لاستضافة هذا الحدث الكروى العالمى، حيث قام ممثلو وفد (السيزم) بزيارة ميدانية إلى الملاعب التى ستقام عليها المباريات أطلعوا خلالها على جاهزية تلك الملاعب وما تضمه من مرافق رياضية متنوعة، وأشادوا بما شاهدوه من جاهزية تامة ومرافق مكتملة تدل على حرص المنظمين على إنجاحها، مشيرا إلى أنه اكتمل وصول الفرق المشاركة اليوم بوصول فرق امريكا وكندا وأيرلندا.

حفل الافتتاح..

ويجسد حفل الافتتاح العمق الحضارى لسلطنة عمان وتواصل الإنسان العمانى مع الشعوب الأخرى، حيث يتضمن برنامجه أغنية (السيزم والسلام )، بعد ذلك ستقدم لوحة ترحيبية تتضمن دخول الفرق المشاركة ثم يلقى نائب رئيس اللجنة المنظمة كلمة تعقبها كلمة المجلس الدولى للرياضة العسكرية (السيزم) يلقيها العقيد الركن عبدالحكيم محمد الشنو رئيس المجلس.

وسيتم بعدها رفع علم وشعار البطولة ثم يطلق راعى حفل الافتتاح إشارة افتتاح البطولة، بعدها ستقدم أربع لوحات تشمل لوحة المشاة الصامتة ولوحتين عن الفنون العمانية التقليدية (الرزحة، المديمة، الطنبورة والبرعة) ولوحة للطبول الاستعراضية.

وستشارك فى حفل الافتتاح الفرق الموسيقية التابعة لـ(الجيش السلطانى العمانى والبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطانى العمانى) ومجموعات المشاة الصامتة وتمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطانى العمانى وكذلك فرقة الطبول الاستعراضية المشتركة والخيالة السلطانية بشئون البلاط السلطانى وفرق الفنون التقليدية التابعة للبحرية السلطانية العمانية والحرس السلطانى العمانى وشئون البلاط السلطانى.

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ملاعب للمنافسة

ستحتضن منافسات البطولة ثلاثة ملاعب هى مجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر، والذى ستقام على أرضه المباراة الافتتاحية والمباراة الختامية وعدد من المباريات الأخرى كذلك، واستاد الشرطة الرياضى بالوطية واستاد السيب الرياضى، بالإضافة إلى عدة ملاعب أخرى تمت تهيئتها لتدريب المنتخبات مثل ملعب شئون البلاط السلطانى وملعب الحرس السلطانى العمانى.

مصر.. المجموعة الرابعة

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث سيخوض منتخب عمان العسكرى غمار منافسات كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم على رأس المجموعة الأولى برفقة منتخبات البحرين، فرنسا وغينيا، وضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر برفقة منتخبات إيران وألمانيا والبرازيل، بينما ضمت المجموعة الثالثة المنتخبات العسكرية قطر والعراق وأمريكا ومالى، وجاءت منتخبات كل من مصر وسوريا وبولندا وكندا فى المجموعة الرابعة.

وستقام غدا الاثنين 3 مباريات فى إطار منافسات البطولة تجمع منتخبات البحرين وفرنسا فى المجموعة الأولى والجزائر وألمانيا وإيران وكوريا الشمالية فى المجموعة الثانية.

دخول مباريات البطولة مجانا..

وأعلنت اللجنة الرئيسية المنظمة للبطولة عن فتح باب الدخول إلى المجمعات الرياضية لحضور مباريات البطولة بالمجان أمام الجمهور، كما تم تجهيز أربعة مراكز إعلامية فى الملاعب الثلاثة التى ستقام عليها المباريات وفى مقر سكرتارية البطولة فى فندق هرمز، إضافة إلى الموقع الإلكترونى للبطولة الذى تم فيه فتح حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعى خصيصا لهذه البطولة.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب مصر العسكرى والمنتخبات المشاركة فى البطولة تدريباتها اليومية.