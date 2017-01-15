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رسميا.. تأجيل مباراة غزل المحلة ومياه البحيرة بسبب الأمطار

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رسميا.. تأجيل مباراة غزل المحلة ومياه البحيرة بسبب الأمطار رسميا.. تأجيل مباراة غزل المحلة ومياه البحيرة بسبب الأمطار

>محمد غنيم

وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل، على تأجيل مباراة غزل المحلة ومياه البحيرة، والمقرر لها الثانية والنصف من ظهر اليوم، باستاد مياه البحيرة، وذلك بسبب غرق استاد مياه البحيرة بمياه الأمطار، التى سقطت على محافظة البحيرة بالأمس.

 

وقام فريق غزل المحلة بالتوجه صباح اليوم لملعب المباراة، وانتظروا قرار حكم اللقاء، الذى قرر تأجيل المباراة بسبب عدم جاهزية الملعب لإقامة اللقاء.

 

كما وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل، على نقل مباراة المنصورة والرجاء فى دورى القسم الثانى إلى استاد شربين، وذلك بسبب غرق استاد المنصورة بمياه الأمطار نتيجة الموجة الباردة، التى ضربت محافظات الجمهورية بالأمس.

 

وقامت لجنة مسابقات القسم الثانى بإخطار فريق الرجاء بالمكان الجديد، لإقامة المباراة وهو ما تقبله فريق الرجاء، الذى انتقل لملعب شربين من أجل إقامة اللقاء.


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