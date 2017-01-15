تأجيل دعوى إغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية لجلسة 23 إبريل

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله الدائره الثانية مستعجل برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامه من سمير صبرى المحامى إلى جلسة 23 إبريل المقبل.

وطالبت الدعوى رقم ١٠٤٣٧ لسنة ٦٩ ق ، بسحب ترخيص وإغلاق مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، الذى يديره سعدالدين إبراهيم رئيس مجلس الأمناء.

وجاء في الدعوى ، "إن سعدالدين إبراهيم، هو المأذون الذى وثق العلاقة الزوجية القذرة بين جماعة الإخوان الإرهابية وأمريكا، والغريب أنه يفتخر بذلك، وأنه فور خروجه من السجن عام 2003، تلقى وقتها مكالمة تهنئة من الإرهابي عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب".

وأضاف صبري في دعواه، أن سعد الدين يفتخر أنه تلقى طلبًا من عدد من القيادات السلفية، لمساعدتهم في فتح قنوات تواصل مع أمريكا، عندما فشلوا في الاستفادة من وصول الإخوان للسلطة، أثناء تولي محمد مرسي للحكم، ثم قال إن جماعة الإخوان عقدت صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصولها للحكم، تقضي بدعم أمريكا للجماعة مقابل التزام الإخوان باتفاقية كامب ديفيد، والحفاظ على أمن إسرائيل ورفض التعامل مع إيران، مع تخصيص مساحة فى سيناء لتهجير الفلسطينيين إليها، وتابع صبرى، "يخرج سعد الدين على الشعب المصري العظيم، قائلًا فى خساسة، إن سعدالدين توسط لدى الحكومة الحالية، من أجل الإفراج عن قيادات الإخوان، الذين أُلقى القبض عليهم، ثم أدلى بتصريحات حول زيارته إلى جزيرة قطر".