تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن المتهمين باغتيال النائب العام لـ23 إبريل

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزير الصحة، فى عهد الإخوان، لتخطيطه لعملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات لجلسة 23 إبريل لإعلان الخصوم.

واختصمت الدعوى رقم ٣٥٥٧٣ لسنة ٧٠ كلاً من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة فى تركيا ومعاونيها فى غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن "الإخوانى الهارب إلى تركيا يحيى موسى، المخطط الرئيسى لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء فى حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات، بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب إلى تركيا، يحيىالسيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة، وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت حكم الإخوان".