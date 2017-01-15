ضبط عاطل سرق سيارة مواطن وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بعابدين

كتب ــ إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح، والذى تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة واستيلائه على سيارته، وإجباره توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارته، فتم ضبطه أثناء قيادة السيارة وبحوزته إيصالات الأمانة وعقد السيارة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من المواطن "روبرت ن ش" 40 سنة، سائق، من أنه أثناء تواجده داخل السيارة قيادته رقم ط ر أ 291 ماركة بلونيز حمراء موديل 1984م، والذى يعمل عليها كسائق فوجئ بأحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية، قام بتهديده بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وأجبره على التوجه صحبته لشقة مهجورة، وأكرهه على توقيع 2 إيصال أمانة قيمة كل منها 50 ألف جنيه، وعقد بيع السيارة واستولى على السيارة ومبلغ 800 جنيه ورخصتى التسيير والقيادة خاصته وبطاقة الرقم القومى وفر هاربا.

ومن خلال التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم س م" 33 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1751 لسنة 2012م الشيخ زايد، "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس 4 أشهر، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة، وبحوزته 2 إيصال أمانة وعقد بيع السيارة ومتعلقات المجنى عليه وسلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بخطفه واحتجازه وسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.