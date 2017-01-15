تأجيل دعوى إلزام النادى الأهلى بإجراء انتخابات مجلس الإدارة لـ٢٢ يناير

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرارا بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة ٢٢ يناير الحالى للاطلاع .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى: إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا فى مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهوما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.