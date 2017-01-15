احمد ناجى يرد على شائعة استدعاء عواد بدلا من إكرامى

رسالة الجابون - حاتم رضا

أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه غير قلق على مرمى الفراعنة عقب إصابة شريف إكرامى، موضحا أن الإصابة خفيفة ولن تعوقه عن المشاركة فى التدريبات والمباريات المقبلة عقب مواجهة مالى.

وقال ناجى، إن إصابة إكرامى عبارة عن آلام فى الفخذ، وأنه يحتاج لبعض الراحة، نافيا طلبه استدعاء محمد عوّاد حارس الإسماعيلى والمنتخب العسكرى حاليا للجابون.

يبدأ منتخب مصر مبارياته فى أمم 2017 بمواجهة مالى يوم الثلاثاء المقبل، ثم أوغندا يوم 21، وغانا يوم 25 على أن يتأهل الأول وثانى المجموعة إلى دور الـ8.

وأوضح ناجى أنه لا يمكن استبدال إكرامى بحارس آخر فى البطولة، بعدما تم إغلاق باب الاستبدال فى القوائم حتى فى حالة الإصابة بمجرد انطلاق البطولة السبت الماضى.

وكان شريف إكرامى غادر المران الأول للفراعنة فى الجابون بعد إصابته بآلام فى الفخذ، ليحجز عصام الحضرى مكانه أساسيا فى حراسة مرمى الفراعنة.