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وزير الخارجية يجرى سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس

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وزير الخارجية يجرى سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس وزير الخارجية يجرى سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس

>باريس(أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد بباريس، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع نظرائه من الجزائر والكويت والنرويج وإيرلندا.

وتأتى هذه اللقاءات على هامش مؤتمر باريس الدولى حول السلام، والذى انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة نحو 70 دولة ومنظمة وفى غياب طرفى النزاع الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقد تم استعراض- خلال هذه اللقاءات- الأفكار المطروحة إقليميًا ودوليًا بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وكذلك النتائج المرجوة من مؤتمر باريس ومقترحات التحرك الهادفة للتوصل إلى رؤية مشتركة للخطوات المطلوب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية، وتحريك عملية السلام.

كما تناولت هذه اللقاءات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


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