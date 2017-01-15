المشدد ١٠سنوات لمتهمين في حيازة مفرقعات بالعجوزة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المساشار شعبان الشامي، بمعاقبة أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، وذلك في القضية المعروفة بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة ” .

وقالت المحكمة انه الثابت من الاوراق ان النيابة العامة لم توجه اتهام الحيازة والاحراز والاستعمال لتلك المفرقعات للمتهمين لذا تصدت المحكمة إعمالا بنص المادة رقم 11 من قانون الاجراءات الجنائية واحالت الدعوي للنيابة من جديد للتحقيق فيها علي ان تحيلها لدائرة جنايات اخري للحكم فيها.

واسندت النيابة للمتهمين ، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال ، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014 ، بدائرة قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، حازوا واحرزوا واخر متوفى مواد فى احكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات ” ، قبل التصريح على ذلك من الجهه المختصة.

وأسندت للمتهم الأول استعمال واخر متوفى المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبانى ومنشات معدة للمصالح العامة والتى من شانها تعريض حياه الناس للخط ، و اسندت كذلك إتهام الشروع واخر متوفى فى قتل المجنى عليهم احمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى واسماعيل رمضان اسماعيل ووليد رجب وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد بان اعد النية وعقد العزم على ازهاق اروحاهم واعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى ايقنوه سلفا تواجدهم فيه الا ان اثر جريمتهم قد وقف لسبب لادخل لارادتهم فيه الا وهو انفجار العبوات قبيل القائها على المجنى عليهم.