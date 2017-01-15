سمير غانم: «بعشق عمرو دياب وهاني شاكر .. وقلدت 90 شخصية فنية»

كتبت- إنجي لطفي

بدأ برنامج” 8 الصبح” على قناة dmc العامة ، أولى حلقاته باحتفالية كبيري حضرها أسطورة الكوميديا سمير غانم، الذى افتتح أولى حلقات البرنامج بنفسه وقام بتقديم مذيعى البرنامج رامى رضوان وأيه جمال وهبة ماهر وداليا أشرف وأيه الغريانى بطريقتة الكوميديه المعهودة.

وقام سمير غانم، بسؤالهم فى بداية الحلقة عن فكرة البرنامج والمحتوى ودور كل مقدم فيهم، وطالبهم بأن يكون برنامج يحث على التفاؤل والأمل ويقدم معلومة دقيقة.

وحرص نجم الكوميديا على رسم البهجة داخل الاستوديو وفى كواليس الهواء، وكشف عن العديد من الأسرار فى حياته الفنية والخاصة، كان أهمها أنه يعشق عمرو دياب وهانى شاكر، كما كشف أنه قام طوال مسيرته الفنية بتقليد 90 شخصية فنية كبيرة كان أبرزهم يوسف وهبى ونجيب الريحانى.

من جانبهم فاجأ مقدمى البرنامج الفنان سمير غانم بتحضير”تورتة” بداخلها صورة لشخصية فطوطة الشهيرة، للإحتفال بعيد ميلاده الذى تصادف موعده مع أولى حلقات “8 الصبح”.