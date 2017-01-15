وزير النقل :4 مليارات جنيه تكلفة مشروعات الكباري على النيل بـ «الصعيد والدلتا»

أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة للكباري علي النيل وفروعه بتكلفة إستثمارية قدرها 4 مليار جنيه.

وأشار الوزير الى أنه من بين هذه المشروعات: كوبري ومحور جرجـا علي النيل بتكلفة 497.5 مليون جنيه وكوبري ومحور كلابشة علي النيل باسوان بتكلفة تبلغ 650 مليون جنيه وكوبري ومحور طمــــا علي النيل بتكلفة 713 مليون جنيه وكوبري ومحور بنهــــا علي النيل بتكلفة 447 مليون جنيه وكوبري أعلي ترعة المنصورية وطريق بنهـــــا – المنصــــورة الزراعي بتكلفة 120 مليون جنيه وكوبري أعلي ترعة الإسماعيلية وطريق القاهرة – الاسماعيلية الزراعي بتكلفة 180 مليون جنيه، وكوبري الخطاطبة علي الرياح البحيري بتكلفة 800 مليون جنيه وكوبري أعلي الدائري ضمن طريق شبرا – بنها الحر بتكلفة 224 مليون جنيه و كوبري تقاطع شبرا – بنها مع الدائري الإقليمي بتكلفة 170 مليون جنيه و كوبري دمنهــــــــــــور علي طريق القاهـــــــرة – الاسكنـــــدرية الزراعي بتكلفة 151 مليون جنيه ، مضيفًا أن مشروعات الكباري على النيل بصعيد مصر تهدف لربط شبكة الطرق من (شرق النيل) بشبكة الطرق غرب النيل في الصعيد.

واستعرض الوزير خلال اجتماعه مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تنفيذ كوبرى جرجا العلوي على النيل في محافظة سوهاج، الذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي – بالغربي، وهو محور عرضي متكامل بطول 10 كم بعرض 21 مترا وهو عبارة عن طريق حر بدون تقاطعات وبه 5 أنفاق وبه 4 كباري علوية القاهرة/أسوان وسيساهم المحور في ربط محاور الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل المتمثلة في طريق القاهرة / أسوان شرق النيل وطريق سوهاج / البحر الاحمر وطريق القاهرة / أسوان الزراعى غرب النيل وطريق القاهرة / أسيوط / سوهاج / أسوان الصحراوى الغربى ، كما سيساهم المشروع في ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق الصعيد البحر الأحمر، ومن المتوقع الإنتهاء من هذا المشروع الضخم منتصف شهر أبريل من هذا العام.

كما استعرض الدكتور جلال سعيد، أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة النيل بأسوان والذي يتكون من كوبري على النيل و8 كباري علوية و6 أنفاق بطول 23 كم وعرض 21 مترا ويربط بين شبكات الطرق كمحور عرضي بما يساهم في سهولة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية في مناطق كان يصعب الوصول إليها.

ثم تابع الوزير الموقف التنفيذي لمحور طما على النيل بطول 20 كم والذي يتكون من كوبري على النيل وكوبري على السكة الحديد و4 كوبري رئيسي و8 كباري على الترع والمصارف وعدد 18 نفق ، وكذلك الموقف التنفيذي لكوبري دمنهور العلوي الذي يبلغ طوله 1300 متر وتبلغ تكلفته الاستثمارية 151 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء منه في فبرابر المقبل.