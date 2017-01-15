بسبب غياب المتهمين..تأجيل محاكمة خلية "وجدى غنيم" لـ31 يناير

كتب محمود نصر وأحمد متولى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة القيادى الإخوانى الهارب وجدى غنيم، و8 آخرين، لاتهامهم بتأسيس خلية إرهابية لارتكاب جرائم التخابر ضد مصلحة البلاد، والحصول على تمويلات خارجية، لجلسة 31 يناير الجارى لتعذر حضور المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا، والتصريح بالدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات والحصول علي صورة منها بعد سداد الرسوم ولأستعداد للمرافعة ولحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول "وجدى غنيم" تولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه ، لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.