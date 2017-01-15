سقوط عاطل متهم بسرقة أجهزة كهربائية من شقة بالقليوبية

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير لأمن القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ للمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ من "محمد ع" 58 سنة ومقيم كفر عابد – دائرة المركز باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من الشقة سكنه، ولا يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

انتقل ضباط المباحث لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها وضبط المسروقات، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة تقع بالطابق الأول علوى، وقيام الجانى بالدلوف إليها عن طريق قطع حديد شباك غرفة النوم، ووجود أثار بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "سعيد. ص" 30 سنة عاطل ومقيم كفر عابد – دائرة المركز السابق اتهامه فى القضية – سرقة بالإكراه والهارب من المراقبة عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها عبارة عن شاشة عرض ماركة جاك 32 بوصة وجهاز ريسيفر وسماعة كبيرة الحجم ومكواة وجهاز كاسيت، وتم التحفظ عليها، وبعرض المضبوطات على المبلغ تعرف عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3821 جنح مركز طوخ لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.