إحالة ضابط عين شمس المتهم بهتك عرض مواطن للجنايات

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة عين شمس ضابط بقسم عين شمس للجنايات، وذلك فى اتهامه بتزوير وتلفيق محضر ضد مواطن بزعم حيازته سلاح أبيض، وهتك عرضه بأن أجبره على خلع ملابسه.

وكشفت تحقيقات نيابة عين شمس برئاسة المستشار محمد الفخرانى عن تفاصيل فى واقعة اتهام ضابط باحتجاز مواطن بقسم عين شمس وتلفيق قضية له.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام، التى أكدت صحة الاتهام الموجه لضابط بقسم عين شمس بتزوير محضر لمواطن بزعم حيازته سلاح أبيض.

وقالت التحريات إن الرائد "وائل. ع" حرر المحضر باسم ضابط آخر زميل له بقسم شرطة عين شمس، لكن الضابط الثانى اعترف على زميله المتهم، وأكد أنه لم يحرر محضراً ضد المواطن وأن الضابط المتهم زور المحضر باسم زميله.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن الضابط المتهم فعل ذلك بالمتهم بتوصية من أحد أقاربه لوجود خلافات بينه والمواطن المجنى عليه، حيث كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم أجبر المجنى عليه على خلع ملابسه والوقوف بـ"البوكسر" وحرر له محضرا مزورا بحيازته سلاح أبيض لترهيبه بسبب خلافاته مع أقارب الضابط.

وأمرت نيابة عين شمس بإخلاء سبيل الضابط المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه بعد أن وجهت له تهمة التزوير فى محضر رسمى وهتك عرض المجنى عليه واستغلال النفوذ.