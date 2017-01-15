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شرطة التموين: ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال شهر

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شرطة التموين: ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال شهر شرطة التموين: ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية خلال شهر

>كتب محمود عبد الراضى

 

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن ومصلحة أمن الموانىء خلال شهر من ضبط 156 قضية اتجار فى الألعاب النارية، ضبط خلالها 3,598,905  قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام خلال الشهر الماضى .

كما تم تحرير  23 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها  823 إسطوانة بوتاجاز، و 11,600 لتر سولار وبنزين، و70 قضية مخالفات المخابز والأقماح و37 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع فى السلع التموينية.

وضبطت اجهزة الامن باشراف اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية التموين، 395 قضية فى مجال "المحلات العامة ، والشهادات الصحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين " و 28  قضية فى مجال اللحوم والطيور غير صالحة للإستهلاك.

 

 

 

 

 

 


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