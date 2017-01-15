اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي للسلام في باريس

يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، مؤتمر حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، في أجواء من التوتر الشديد بعد اعلان إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة نقل سفارة الولايات المتحدة من تل ابيب الى القدس.

وبدأ منذ قليل وصول المشاركين في المؤتمر الدولي، حيث من المقرر أن يؤكد أكثر من سبعين بلدًا ومنظمة وهيئة دولية (الامم المتحدة والجامعة العربية واللجنة الرباعية)، بدون الأطراف المعنية، رسميًا حل الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية، كونه الطريق الوحيد الممكن لتسوية واحد من أقدم النزاعات في العالم.

ويندرج المؤتمر، في اطار مبادرة فرنسية، أطلقت قبل عام لتعبئة الاسرة الدولية من جديد وحث الاسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنتين.

ويرتدي هذا الاجتماع طابعًا رمزيًا مع تراجع آفاق حل الدولتين بسبب الوضع على الارض الذي يشهد استمرارًا للاستيطان الاسرائيلي وهجمات فلسطينية وتشددًا في الخطاب وتزايد الشعور بالإحباط.

كما يعقد قبل خمسة أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب مهامه وسط شعور بالقلق لدى عدد من الأطراف المعنية بالنزاع، بسبب صعوبة التكهن بنواياه.