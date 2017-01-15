السجن المشدد لمتهمين وبراءة 5 آخرين بـ«أحداث عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، حضوريا بسجن المتهم الحسيني رشاد الحسيني دسوقي بالسجن 7 سنوات وغرامة 5 الاف جنيه ، وعاقبت غيابياً كل من رامي كمال عبد الستار سليمان بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 الاف جنيه ، ومصادرة المضبوطات والزامهم بالمصاريف الجنائية ، وذلك في قضية “أحداث عنف المطرية” .

وقضت المحكمة كذلك، ببراءة خمسة متهمين غيابيا ، وهم محمد إبراهيم و محمود رضا و عبد الحسيب محمود و صلاح أحمد ومحمد محمود سليمان.

وأسندت النيابة للمتهمين ، تهم التجمهر واحداث اتلاف للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص .