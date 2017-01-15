أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«تويتر» يغلق حساب دونالد ترامب

Google+ Print
«تويتر» يغلق حساب دونالد ترامب «تويتر» يغلق حساب دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد

قرر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” حذف حساب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال الـ24 ساعة المقبلة، بسبب ما وصفته الشركة بأنه قدم خطابا “عنصريا داعيا للانقسام”. حسبما أعلنت قنوات “سى إن إن” اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته شبكة أخبار “سى أن إن” الأمريكية، قال الناطق باسم “تويتر” بول هورنر، أن الموقع لن يتسامح مع المستخدمين النشطين الذين لا تصدر رسائلهم سوى العنف والكراهية والعنصرية والتعصب، معلنا رفض الموقع لما أسماه “خطاب ترامب العنصرى”، قائلا: “لا يا سيد ترامب نحن لسنا معك”.

وأضاف الناطق باسم “تويتر” أن كل ما يفعله “ترامب” يعيد الولايات المتحدة للخلف؛ بدءًا من تعيينه للعنصرى ستيف بانون، وطريقته فى توحيد كل كارهى الشعب المسلم فى أمريكا، ودعمه للمنظمات السلطوية لذوى البشرة البيضاء وتعيينه لمجلس الوزراء بالكامل من أصحاب النفوذ المالى؛ كى يدعموا حقوق المعدمين.

وتابع أن المسئول عن ملف التعليم فى حكومة ترامب شخص لا يؤمن بالتعليم الحكومى، قائلًا ” تويتر لن يساعده ولن يشجعه على ما يفعل وهو يسخر من منصب الرئاسة، وليس لدينا أى خيار سوى حذف حسابه.”

وأصدر “ترامب” ردًا رسميًا وصف فيه بيان الشركة بـ”المثير للضحك”، ونصح القائمين على “تويتر” بأن يتمهلوا لأنه يعمل مع المحامين الخاصين به؛ لتسوية الوضع الذى وصفه بأنه سيكون سيئًا جدًا لكل من يحاول إسكاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب