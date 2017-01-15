«تويتر» يغلق حساب دونالد ترامب

قرر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” حذف حساب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال الـ24 ساعة المقبلة، بسبب ما وصفته الشركة بأنه قدم خطابا “عنصريا داعيا للانقسام”. حسبما أعلنت شبكة قنوات “سى إن إن” اليوم الأحد.

ووفقا لما نقلته شبكة أخبار “سى أن إن” الأمريكية، قال الناطق باسم “تويتر” بول هورنر، أن الموقع لن يتسامح مع المستخدمين النشطين الذين لا تصدر رسائلهم سوى العنف والكراهية والعنصرية والتعصب، معلنا رفض الموقع لما أسماه “خطاب ترامب العنصرى”، قائلا: “لا يا سيد ترامب نحن لسنا معك”.

وأضاف الناطق باسم “تويتر” أن كل ما يفعله “ترامب” يعيد الولايات المتحدة للخلف؛ بدءًا من تعيينه للعنصرى ستيف بانون، وطريقته فى توحيد كل كارهى الشعب المسلم فى أمريكا، ودعمه للمنظمات السلطوية لذوى البشرة البيضاء وتعيينه لمجلس الوزراء بالكامل من أصحاب النفوذ المالى؛ كى يدعموا حقوق المعدمين.

وتابع أن المسئول عن ملف التعليم فى حكومة ترامب شخص لا يؤمن بالتعليم الحكومى، قائلًا ” تويتر لن يساعده ولن يشجعه على ما يفعل وهو يسخر من منصب الرئاسة، وليس لدينا أى خيار سوى حذف حسابه.”

وأصدر “ترامب” ردًا رسميًا وصف فيه بيان الشركة بـ”المثير للضحك”، ونصح القائمين على “تويتر” بأن يتمهلوا لأنه يعمل مع المحامين الخاصين به؛ لتسوية الوضع الذى وصفه بأنه سيكون سيئًا جدًا لكل من يحاول إسكاته.