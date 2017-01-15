اليوم.. الموسيقار هاني مهنا ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني وسهير جوده على شاشة “سي بي سي”، اليوم الأحد، الموسيقار هانى مهنا، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويتحدث هاني مهنى، خلال الحوار عن الفن والموسيقى وكيف كانت بدايته فيها وأبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته وكيف تغلب عليها، كما يوضح رؤيته في المرأة وكيف يرى الحب وما رؤيته للزواج والعاطفة وأيضًا كيف يرى المجتمع المصري الآن.

وفي فقرة أخرى من البرنامج يخصص فقرة عن الولادة القيصرية ومتي تصبح ضرورة، حيث يستضيف الدكتورة أميمة إدريس استاذ أمراض النساء والولادة لتتحدث عنها.