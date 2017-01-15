الغردقة تنتظر وصول سباق الدراجات الهوائية العابر للحدود إلى جنوب أفريقيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنتظر محافظة البحر الأحمر وصول سباق الدراجات الهوائية من مصر إلى أفريقيا فى النسخة الخامسة عشرة له، اليوم الأحد، والذى انطلقت فعالياته الجمعة الماضى من منطقة الأهرامات والمقررمروره بعدة دول أفريقية لمدة 100 يوم.

ومن المقرر أن يصل السباق فى النهاية إلى جنوب أفريقيا، بمشاركة 50 متسابقا من دول "كندا وهولندا والمجر والتشيك وجنوب أفريقيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وأيرلندا وأستراليا وبولندا ومصر".

ومن المقرر وصول السباق اليوم لمدينة الغردقة والمبيت بمنتجع الجونة على أن يتم استكمال السياق إلى مدينة سفاجا ومن ثم إلى محافظتى الأقصر أسوان، وعبور الحدود إلى دولة السوادن، استكمالا بباقى الدول للوصول إلى دولة جنوب أفريقيا المحطة الأخيرة لفعاليات السباق.