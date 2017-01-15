وصول مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى 1,340 مليون طن

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أن مخزون الغلال وصل إلى مليون وثلاثمائة وأربعون ألف طنا منهم 467 ألف طن قمح ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 60 شاحنة محملة بإجمالي 1800 طن.

كما سجل ورود 200 ألف طن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية ، وخرج من الميناء قطار محمل بالقمح بإجمالي 1495 طن ، متجه إلي كفر الشيخ .

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .