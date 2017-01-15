أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى 1,340 مليون طن

Google+ Print
وصول مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى 1,340 مليون طن وصول مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى 1,340 مليون طن

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أن مخزون الغلال وصل إلى مليون وثلاثمائة وأربعون ألف طنا منهم 467 ألف طن قمح ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 60 شاحنة محملة بإجمالي 1800 طن.

 كما سجل ورود 200 ألف طن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية ، وخرج من الميناء قطار محمل بالقمح بإجمالي 1495 طن ، متجه إلي كفر الشيخ .

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365