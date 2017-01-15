الجيش العراقى يمشط جامعة الموصل بحثا عن مقاتلين

رويترز

قال متحدث أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل اليوم الأحد بحثا عن أى عناصر تنتمى لتنظيم داعش بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل.

كانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد دفعت مقاتلى التنظيم للتقهقر داخل حرم جامعة الموصل ذى الموقع الاستراتيجى وسيطرت على عدة مبان من بينها كليات أمس السبت فى خطوة مهمة صوب استعادة الجزء الشرقى من المدينة بالكامل.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب لرويترز بالهاتف "تم تحرير الجامعة بالكامل والآن القوات تقوم بمسح المجمع للبحث عن أى دواعش مختبئين" مضيفا أن معظم المبانى تحوى شراكا خداعية لذا تتوخى القوات الحذر.

وأضاف "نحن لن نتوقف" مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تعمل على التوغل فى مناطق مجاورة للجامعة.

وقال قائد عراقى هذا الأسبوع أن أجزاء من الحرم الجامعى مترامى الأطراف تشرف على أحياء مجاورة فى شرق الموصل مما يجعله مكسبا مهما للسيطرة على المناطق التى لا تزال تحت سيطرة داعش على طول نهر دجلة.

وتقول القوات العراقية المدعومة بغطاء جوى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنها اقتربت من استعادة السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالكامل الأمر الذى يجعلها تبسط سيطرتها التامة على شرق الموصل ومن ثم نصف آخر معقل كبير لداعش فى العراق.

ويمكن للهجمات على غرب المدينة الخاضع لسيطرة التنظيم المتشدد أن تبدأ بمجرد تأمين الشرق. ويمر نهر دجلة من شمال إلى جنوب الموصل.