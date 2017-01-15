وفد من كبرى الشركات البيلاروسية يصل القاهرة علي طائرة خاصة

وصل مطار القاهرة الدولي علي طائرة خاصة، اليوم الأحد، وفد من بيلا روسيا، يضم ما يقرب من 40 رجل أعمال من كبرى الشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار بمصر.

ومن المقرر أن يصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا فى وقت لاحق الي مطار القاهرة الدولي، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بجانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وكان مسئولي مطار القاهرة، فد فتحوا أبواب الصالة الرئاسية استعدادًا لاستقبال رئيس بيلاروسيا، وإنتظمت الخدمات الأمنية بمحيط الصالة وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيطها بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وزينوا مداخل ومخارج المطار بصورتا الرئيس المصري والبيلاروسيا.