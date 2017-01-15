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إحباط تهريب أموال ومواد مخدرة الي «العراق ودبي» بمطار القاهرة

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أرشيفية

أرشيفية

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة، حاولت تهريب 16600 ألف دولار أمريكى إلى أربيل، على رحلة الخطوط العراقية، ووجدت المضبوطات مخبأة أسفل طيات ملابسها، حيث أكدت الراكبة أنام العميد زينهم شوري، مدير التأمين، أن بحوزتها 4000 دولار أمريكى، وبتفتيشهما أثناء إتخاذ الإجراءات المتبعة على الركاب عثر على 12600 ألف دولار أمريكى.

كما تم ضبط راكب أخر حاول تهريب 227 قرصًا لعقار الترامادول المخدر، و3 قطع بنية داكنة اللون يشتبه فى كونها لجوهر الحشيش المخدر إلى دبى على رحلة للطيران، وعثر علي المضبوطات أثناء إتخاذ الإجراءات المتبعة على الركاب مخبأة داخل حقيبته.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بالغاء سفر الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 

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