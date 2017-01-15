الأرصاد: طقس الاثنين معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية أما البحر الأحمر شمالية غربية.

وتوقع خبراء الارصاد ان تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 والصغرى 10، والاسكندرية 18 والصغرى 8، والاسماعيلية 19 و6، والغردقة 24 و13، وشرم الشيخ 21 و16.