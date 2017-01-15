رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة لمدة يومين للقاء السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا ،في زيارة لمصر تستغرق يومين ، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي،لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتأتى هذه الزيارة بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتى ستعطى دفعة قوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين .

يلتقي رئيس بلاروسيا مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل لبحث قضايا التعاون الاقتصادى بين البلدين ، وسبل تنفيذ المشروعات المشتركة فضلا عن لقائه مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، لمناقشة تعزيز التعاون البرلماني والحوار بين الجانبين ، كما يشارك “لوكاشينكو” في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثالث بحضور مئات من رجال الاعمال من كلا البلدين وافتتاح معرض للآلات البيلاروسية على هامش هذا المنتدى .

وكانت العلاقات بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات إيجابية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في مطلع فبراير عام 1992 ، وتم فتح السفارة البيلاروسية بالقاهرة في شهر أغسطس عام 2007 ، وسفيرها الحالي هو سيرجي راتشكوف، بينما السفير المصري بموسكو محمد البدري هو سفير غير مقيم لمصر في مينسك .