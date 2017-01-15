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رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة لمدة يومين للقاء السيسي

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رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة لمدة يومين للقاء السيسي رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة لمدة يومين للقاء السيسي

الرئيس ورئيس بيلاروسيا

وصل مطار القاهرة الدولي الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا ،في زيارة لمصر تستغرق يومين ، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي،لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتأتى هذه الزيارة بمناسبة مرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتى ستعطى دفعة قوية لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين .

يلتقي رئيس بلاروسيا مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل لبحث قضايا التعاون الاقتصادى بين البلدين ، وسبل تنفيذ المشروعات المشتركة فضلا عن لقائه مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، لمناقشة تعزيز التعاون البرلماني والحوار بين الجانبين ، كما يشارك “لوكاشينكو” في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثالث بحضور مئات من رجال الاعمال من كلا البلدين وافتتاح معرض للآلات البيلاروسية على هامش هذا المنتدى .

وكانت العلاقات بين وبيلاروسيا قد شهدت تطورات إيجابية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في مطلع فبراير عام 1992 ، وتم فتح السفارة البيلاروسية بالقاهرة في شهر أغسطس عام 2007 ، وسفيرها الحالي هو سيرجي راتشكوف، بينما السفير المصري بموسكو محمد البدري هو سفير غير مقيم لمصر في مينسك .

 

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