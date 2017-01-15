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ضبط عصابة بحوزتها 50 جثة حمار لبيع جلودها فى كفر الشيخ

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ضبط عصابة بحوزتها 50 جثة حمار لبيع جلودها فى كفر الشيخ ضبط عصابة بحوزتها 50 جثة حمار لبيع جلودها فى كفر الشيخ

أرشيفية

قالت وزارة الزراعة ، إن مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع شرطة مباحث ، تمكنت من ضبط عصابة مكونة من 3 أفراد تقوم بقتل الحمير من أجل الحصول على جلودها وبيعها.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان صحفى، اليوم الأحد، أنه تم ضبط 50 جثة حمار بحوزة العصابة، حيث تم التحفظ على هذه المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، واحالتهم الى النيابة المختصة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وأشار البيان الي أن اللجنة تمكنت أيضاً من ضبط أحد المواطنين بالمحافظة بحوزته جاموسة تم ذبحها خارج المجزر، وبالكشف على لحومها تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، لافتًا الى أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته الى النيابة لمباشرة تحقيقاته.

فيما أشارت الوزارة الى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات، قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.

وأكد البيان، حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيراً الى ان الحملات تشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الاشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصاً على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.

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