نائب بالبحر الأحمر يطالب مجلس الوزراء بإنشاء إدارة للمثلث الذهبى بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسل أحمد أبو خليل، نائب الدائرة الثانية بمحافظة البحر الأحمر، خطابا إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقامة المبانى الإدارية الخاصة بمشروع المثلث الذهبى بمدينة القصير.

وقال النائب أبو خليل، فى خطابه الموجه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن القصير من أقدم مدن محافظة البحر الأحمر وأعرقها تاريخيا، وتعتمد على المؤسسات الحكومية الخدمية فقط، بحيث لا يوجد بها مشروع قومى أو صناعى يساعد على توفير فرص عمل للشباب.

وأكد النائب أبو خليل أن المدينة تمتلك كمية كبيرة من المعادن المختلفة المؤهلة للتصنيع وإنشاء مصانع، مناشدا الحكومة إقامة المكاتب الإدارية لمشروع المثلث الذهبى بمدينة القصير حتى يشعروا بعودة مدينتهم لاهتمام الحكومة.