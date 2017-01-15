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وزير القوى العاملة يدشن حملة «مصر بتناديك» لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

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وزير القوى العاملة يدشن حملة «مصر بتناديك» لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وزير القوى العاملة يدشن حملة «مصر بتناديك» لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

وزير القوي العاملة

دشن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل “ بتناديك” على مستوى الجمهورية تحت شعار “بالعمل .. ننتج ..وننافس .. ونصدر”، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وتأتي الحملة فى إطار جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاجية للصناعات التصديرية، وأيضًا فى إطار مشروع “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية – مشروع التصدير”، بالتعاون مع المنظمة .

وتتناول الحملة برنامج للتوعية بالمبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، كما سيتم عرض أهم أهداف وأنشطة مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وتقديم عرض شامل لخطة الحملة واستراتيجيتها، وعرض لنماذج من أنشطتها والتعرف على الرسائل الأساسية الخاصة برفع وعى أطراف علاقة العمل بحقوقهم وواجباتهم، والتى من شأنها تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.

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