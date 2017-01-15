مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على دفعات بحماية قوات الاحتلال

الإسرائيلى.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال قامت بتأمين المستوطنين الذين اقتحموا المسجد على دفعات متتالية، وتجوّلوا فى باحاته وسط تلقّيهم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

من ناحية أخرى، توغلت جرافات الاحتلال، اليوم شمال شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث تقدمت 4 جرافات عسكرية خارج الشريط الحدودى جنوب موقع "صوفا" شمال شرق رفح، وباشرت بأعمال بحث وتمشيط فى المكان.. وهو الإجراء الذى تتعمد آليات الاحتلال القيام به بشكل يومى فى أراضى الفلسطينيين القريبة من الحدود فى قطاع غزة.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من مدينة جنين، أحدهما هو الشاب نور الدين محمد السعدى وهو أسير محرر..كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزه السعدى، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه فى المدينة.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الشاب عميد عبيد، بعد دهم منزله فى بلدة العيسوية، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.