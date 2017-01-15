أمين الصيادلة الأسبق: «اللي هيجيله برد بعد كده هيعمل قرض»

قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، إن صيادلة مصر أثبتوا أنهم أكثر فئات المجتمع وطنية بعد تعليقهم الإضراب، مشيرا إلى أن فئة الصيادلة استمر رأس مالهم كما هو لمدة 30 عاما، وهي الفئة الوحيدة التي لم ترفع رأسمالها في مصر.

واستنكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء”، والذي يذاع على فضائية “دريم”، زيادة أسعار الدواء، قائلًا: “اللي هيجيله برد بعد كده هيعمل قرض، أو جمعية لتوفير قيمة أسعار الأدوية الجديدة”، مؤكدا أنه تم الإعلان بأن أدوية الأمراض المزمنة لن يرتفع سعرها إلا أن جميع الأدوية ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، وبعض الأدوية زاد سعرها بنسبة 100%، بحسب قوله.