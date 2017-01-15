الشاب خالد يشارك بالغناء مع مواهب «ARAB IDOL» الجمعه المقبل

كتب – مصطفى حمزة

يحل نجم موسيقى الرا ى الجزائرى الشاب خالد ضيفا على برنامج “أراب ايدول” فى موسمه الرابع،وذلك فى الحلقه المقرر اذاعتها فى الثامنه مساء الجمعه المقبل 20 يناير، على “MBC مصر.

> وشهدت حلقة أمس السبت خروج المتسابقين المصريه اسراء جمال،والسعودى بندر مقرى،ليدخل السباق على الفوز باللقب الاسبوزع المقبل 10 متنافسون.