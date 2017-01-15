يحل نجم موسيقى الرا ى الجزائرى الشاب خالد ضيفا على برنامج “أراب ايدول” فى موسمه الرابع،وذلك فى الحلقه المقرر اذاعتها فى الثامنه مساء الجمعه المقبل 20 يناير، على “MBC مصر.
> وشهدت حلقة أمس السبت خروج المتسابقين المصريه اسراء جمال،والسعودى بندر مقرى،ليدخل السباق على الفوز باللقب الاسبوزع المقبل 10 متنافسون.
الشاب خالد يشارك بالغناء مع مواهب «ARAB IDOL» الجمعه المقبل
يحل نجم موسيقى الرا ى الجزائرى الشاب خالد ضيفا على برنامج “أراب ايدول” فى موسمه الرابع،وذلك فى الحلقه المقرر اذاعتها فى الثامنه مساء الجمعه المقبل 20 يناير، على “MBC مصر.